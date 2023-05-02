Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов, принявший участие во вчерашнем ретро-матче с волгоградским «Динамо», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

- Что вы ощущаете, когда касаетесь мяча во время таких игр?

- Понятно, что мы играем выставочные игры, а их основная цель – устроить шоу. Вчера получилось так, что мы играли от ножа, никто не хотел уступать в единоборствах, но все равно получился праздник ветеранского футбола. Кто-то даже показал неплохую скорость. Я давно не участвовал участия в таких матчах из-за травмы, но вчера мне удалось выйти на поле.

- Вы берегли себя на поле?

- Я стараюсь тренироваться пару раз в неделю, но мы обычно бегаем на других площадках. Более минифутбольных. Вчера у всех возникли проблемы с дыханием, пробегали немного, и уже становилось тяжело. Нога беспокоит ещё со времени игровой карьеры. Возраст не обманешь (смеётся).

- В целом вам показалось, что счёт по игре?

- Наши соперники долго упирались, в их составе собраны сильные мастеровитые футболисты. На мой взгляд, сказалось то, что у нас ребята были помоложе. Павлюченко, Ещенко, Павленко – они все играли сравнительно недавно. Соперник здорово выступил, надо отдать должное. Всем нам было тяжело.