Романцев оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев оценил шансы «красно-белых» в предстоящем матче против петербургского «Зенита».

«Верю ли я в «Спартак», что в Петербурге смогут навязать борьбу? Почему нет? «Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». Романцев также отметил, что надеется на победу «Спартака», при которой в Премьер-лиге дольше продержится интрига за золотые медали.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» встретятся в игре 26-го тура чемпионата в воскресенье, 7 мая. «Сине-бело-голубые» могут оформить чемпионский титул в случае победы в принципиальном поединке.