Аленичев: «Надеюсь, что «Спартак» сможет стать вторым»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о результатах «красно-белых» текущей весной.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет стать вторым. Хотя у «Спартака» очень тяжелый график — есть матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Учитывая то, что «Спартак» играет крайне не стабильно весной. Поэтому есть опасения, что «Спартак» может и в тройку не попасть», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Специалист надеется, что тренерский понимает текущую ситуацию, и «Спартак» сможет закончить сезон на хорошей ноте.

После 25 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.