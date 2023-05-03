Названо условие, при котором контракт Джикии со «Спартаком» будет автоматически продлён

Контракт защитника «Спартака» Георгия Джикии, истекающий летом 2024 года, будет автоматически продлён, если футболист примет участие в более чем 50 процентах матчей «красно-белых» в следующем сезоне.

По информации «РБ Спорт», соглашение Джикии продлится ещё на один год, если он выполнит необходимое условие.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл за «красно-белых» 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 25 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.