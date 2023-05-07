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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Зенит» — фаворит, но «Спартак» будет играть за своё имя и честь»

07 Мая 2023 • 15:13 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 1 ч. 18 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием перед матчем 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Матч будет напряженным и интересным. Петербуржцы играют за чемпионство, москвичи — за медали. Какие они будут, зависит от каждого следующего матча. «Зенит» — фаворит, но «Спартак» будет играть за свое имя и честь», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у «Зенита» преимущество в хорошо поставленной игре, но в таких матчах, когда нужна самоотдача и борьба, команда Гильермо Абаскаля обычно действует неплохо.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Гладилин
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