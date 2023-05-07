Промес сократил отставание от Малкома в гонке бомбардиров

В воскресенье вечером «Зенит» и «Спартак» сражаются в битве двух столиц в рамках 26-го тура Премьер-лиги России. Ближе к завершению второго тайма количество двоек на табло «Газпром Арены» уравнял нападающий Квинси Промес. Нидерландский нападающий «Спартака» реализовал одиннадцатиметровый удар.

Теперь на счету Промеса 18 голов в текущем чемпионате России. Он сократил отставание от лидирующего Малкома из «Зенита», забившего в этом сезоне Премьер-лиги 22 раза.

Следить за матчем между «Зенитом» и Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.