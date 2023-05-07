С Fan ID такого ещё не было: Матч «Зенит» - «Спартак» собрал почти 49 тысяч зрителей

В воскресенье вечером в Премьер-лиге России сражаются «Зенит» и «Спартак». С трибун «Газпром Арены» игру смотрят 48 893 зрителя. Соответствующее объявление было сделано на стадионе по ходу второго тайма.

Стоит отметить, что это самая высокая посещаемость футбольного матча чемпионата России с момента внедрения Fan ID. С появлением паспорта болельщика посещаемость игр, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Следить за ходом второго тайма матча «Зенит» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы питерцы досрочно станут чемпионами России.