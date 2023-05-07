Журналист Конов допускает, что Кукуяна отстранят от судейства после матча «Зенит» - «Спартак»

Дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» может обернуться судейским скандалом. Прямо сейчас в среде болельщиков и экспертов живо обсуждаются несколько спорных решений арбитра Павла Кукуяна.

Журналист Василий Конов допускает, что Кукуян после работы на матче «Зенит» - «Спартак» будет на какое-то время отстранён от судейства.

«Не удивлюсь, если Кукуян после этого матча поставит на паузу свою работу в РПЛ (не по своей воле)» - написал Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции.