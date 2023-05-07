Салихова: «Карпин проиграл и не испортил готовящийся «блекло-голубой» праздник»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Зенитом». Напомним, матч начнётся сегодня в 18:00 по московскому времени.

«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник», - цитирует Салихову Metaratings.

Отметим, что «сине-бело-голубые» в случае победы в сегодняшней игры досрочно станут чемпионами страны в пятый раз подряд. В случае, если в параллельном матче ЦСКА уступит «Оренбургу», команде Сергея Семака достаточно будет ничьей для заблаговременного завоевания титула.