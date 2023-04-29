Соболев: «Мы хотим обыграть «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита».

Форвард отметил, что в Питере всегда тяжело играть, а последняя игра, если так можно сказать, получилась боевой.

«Эмоции у всех будут зашкаливать. Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва», - приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что при определённых условиях команда с берегов Невы может гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул. Игра состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.