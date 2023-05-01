Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв высказался об игре Дуарте в матче против «Ростова»

01 Мая 2023 • 14:34 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший заместитель генерального директора столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре Алексиса Дуарте в матче против «Ростова».

«Относительно тех игр, в которых Дуарте играл, матч с «Ростовом» он провёл качественно. У Алексиса были хорошие цифры. Ему требовалось время, чтобы понять требования, адаптироваться», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, если парагваец продолжит прогрессировать, то он станет качественным игроком для «Спартака». Тем не менее эксперт считает, что место в основе московского клуба скорее займёт Никита Чернов.

Напомним, что Алексис Дуарте присоединился к «Спартаку» в январе нынешнего года, перейдя из местного клуба «Серро Портеньо». В рамках всех состязаний парагваец провёл шесть матчей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Алексис Дуарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
15:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Думаю, что «Факел» попадёт с Евсеевым в стыки»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян прокомментировал победу над «Химками»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Дивеев не может договориться с руководством ЦСКА о новом контракте
14:44 · Россия. Премьер-лига
Байдачный высказался о спаде Захаряна
14:34 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался об игре Дуарте в матче против «Ростова»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Я и предполагал, что Дзюба поможет «Локомотиву»
14:10 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» назвали секрет результативности Дзюбы
14:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» назвал цель клуба в РПЛ
13:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Я – марионетка в руках Слуцкого»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Фарке заинтересован в трансфере Сперцяна в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
13:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался о продлении контракта с Дзюбой
13:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Дасаев высказался о возможном переходе РФС в АФК 2
13:16 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Трудно сказать, кто сейчас лучший вратарь в России»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Серебро — хороший результат для «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем