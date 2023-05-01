Кузьмичёв высказался об игре Дуарте в матче против «Ростова»

Бывший заместитель генерального директора столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре Алексиса Дуарте в матче против «Ростова».

«Относительно тех игр, в которых Дуарте играл, матч с «Ростовом» он провёл качественно. У Алексиса были хорошие цифры. Ему требовалось время, чтобы понять требования, адаптироваться», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, если парагваец продолжит прогрессировать, то он станет качественным игроком для «Спартака». Тем не менее эксперт считает, что место в основе московского клуба скорее займёт Никита Чернов.

Напомним, что Алексис Дуарте присоединился к «Спартаку» в январе нынешнего года, перейдя из местного клуба «Серро Портеньо». В рамках всех состязаний парагваец провёл шесть матчей.