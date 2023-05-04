«Бешикташ» нацелился на игрока «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает beIN SPORTS Turkiye.

По информации источника, в услугах 29-летнего колумбийца заинтересован «Бешикташ». Отмечается, что турецкий клуб рассматривает опорного полузащитника в качестве одной из своих главных целей для усиления команды перед стартом следующего сезона.

Действующий контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.