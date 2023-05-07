Бывший арбитр РПЛ Федотов: фол на Зобнине был, но гол «Зенита» засчитан верно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 40-й минуте матча между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком», когда Далер Кузяев в центре поля сфолил на Романе Зобнине, и после этого момента «Зенит» забил второй мяч.

Эксперт отметил, что фол на полузащитнике столичного клуба действительно был.

«Но, это не является нарушением в начальной фазе атаки (APP), так как было большое количество передач вперед, назад и поперек. Все защитники «Спартака» успели вернуться в оборону.

Правильное решение: гол», - написал Федотов в своём телеграм-канале.