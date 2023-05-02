Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 26-го тура Премьер-лиги. На дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в поле будет работать бригада Павла Кукуяна.

У мониторов Павлу Кукуяну будут помогать Сергей Иванов (ВАР) и Андрей Образко (АВАР).

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители в Санкт-Петербурге услышат в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» может стать чемпионом России по итогам матча против «Спартака», если добьётся победы при осечке «Ростова» в игре с «Факелом».