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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Спартак»

02 Мая 2023 • 14:45 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 26-го тура Премьер-лиги. На дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в поле будет работать бригада Павла Кукуяна.

У мониторов Павлу Кукуяну будут помогать Сергей Иванов (ВАР) и Андрей Образко (АВАР).

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители в Санкт-Петербурге услышат в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» может стать чемпионом России по итогам матча против «Спартака», если добьётся победы при осечке «Ростова» в игре с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Мая 2023 в 15:04
ай уся брыгада - хрундельская креатура.. А-ха-ха-ха! )))
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