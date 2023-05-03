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Агент Рохаса: «В Парагвае нет новостей о его возможном переходе в «Спартак»

03 Мая 2023 • 19:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Франциско Феррейра, представитель парагвайского полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса, высказался об интересе столичного «Спартака».

«В Парагвае нет никаких новостей о его возможном переходе в «Спартак». Летом будет видно», — заявил агент хавбека, чьи слова приводит издание Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл 14 матчей в футболке аргентинского коллектива, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает Рохаса, выступающего за «Расинг» с 2019 года, в пять миллионов евро. Ранее интерес к Матиасу проявлял и московский ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Расинг Матиас Рохас Франциско Феррейра
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