Агент Рохаса: «В Парагвае нет новостей о его возможном переходе в «Спартак»

Франциско Феррейра, представитель парагвайского полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса, высказался об интересе столичного «Спартака».

«В Парагвае нет никаких новостей о его возможном переходе в «Спартак». Летом будет видно», — заявил агент хавбека, чьи слова приводит издание Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл 14 матчей в футболке аргентинского коллектива, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает Рохаса, выступающего за «Расинг» с 2019 года, в пять миллионов евро. Ранее интерес к Матиасу проявлял и московский ЦСКА.