Полузащитник «Расинга» Матиас Рохас был интересен ЦСКА. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован московский «Спартак».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «армейцы» рассматривали 27-летнего парагвайца в качестве потенциального усиления еще до того момента, как игрок попал в шорт-лист «Спартака». Отмечалось, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль обратился к руководству команды с просьбой подписать этого футболиста.

В нынешнем сезоне Рохас принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и забил семь голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.

Названа трансферная цель «Спартака»