Гаврилов: «Спартак» и «Зенит» примерно равны по игре»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ, в которой «красно-белые» сыграют против лидера чемпионата «Зенита».

Ветеран допустил победу «Спартака» в этой встрече, отметив, что сейчас соперники примерно равны по силе.

«Я считаю, что сейчас обе команды примерно равны по игре, если не брать турнирное положение. Я думаю, «Спартак» способен обыграть «Зенит», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ру».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая, и начнётся он в 18:00 по московскому времени. Если петербуржцы сумеют одолеть «красно-белых», они досрочно оформят победу в чемпионате России.