«Зенит» выиграл 9 из 10 матчей против московских клубов в этом сезоне РПЛ

Питерский «Зенит» выиграл девять из десяти матчей против московских клубов в этом сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 7 мая, команда с береговы Невы на своём поле переиграла столичный «Спартак» со счётом 3:2 в рамках 26-го тура и по итогу за четыре игры до конца национального первенства гарантировала себе золотые медали, так как отрыв от «Ростова» составляет 13 баллов.

Единственное поражение от московского клуба состоялось в выездной игре 20-го тура РПЛ от ЦСКА. Тогда подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:1 благодаря голу Фёдора Чалова.