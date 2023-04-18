Сергеев заявил, что «Зенит» хочет стать чемпионом в матче против «Спартака»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о борьбе за золотые медали в Российской премьер-лиге.

«Хотелось бы выиграть золотые медали как можно раньше, особенно в игре со «Спартаком», однако загадывать наперед не стоит, мы идем от игры к игре», — заявил Сергеев Bobsoccer.

Игрок добавил, что хотелось бы видеть полный стадион на оставшихся домашних матчах сезона и в конце вместе с болельщиками отпраздновать победу в чемпионате.

После 23 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на девять очков.

Мачт «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая в рамках 26-го тура РПЛ.