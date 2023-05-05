Канчельскис: «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что в случае победы над «красно-белыми» и потери «Ростовом» очков в игре с «Факелом» «Зенит» досрочно станет чемпионом страны. Канчельскис усомнился в том, что играющий нестабильно «Спартак» сможет дать бой фавориту.

«Думаю, «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком». Хозяева приложат все усилия. Питерскому клубу принципиально одержать победу и стать чемпионом», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.