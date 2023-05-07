Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение главного рефери матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» засчитать второй гол питерцев. Напомним, в поле игру обслуживает судья Павел Кукуян.

«Кукуян пропустил фол, в атаке были нарушены правила игры. Помощник арбитра занял не лучшую позицию, он пошёл контролировать линию офсайда. Кукуян вместе со специалистами видеоцентра должен был разобраться, но его квалификация оставляет желать лучшего. Судья допустил результативную ошибку», - сказал Хусаинов.

Отметим, что в случае победы в сегодняшнем матче «сине-бело-голубые» досрочно станут чемпионами России в пятый раз подряд.