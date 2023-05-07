Футболисты «Зенита» облили Семака шампанским

«Зенит» отмечает очередной чемпионский титул – уже пятый подряд. Питерцы стали недосягаемыми в турнирной таблице Премьер-лиги после воскресной победы над «Спартаком» с результатом 3:2.

Во время пресс-конференции футболисты «Зенита» облили главного тренера Сергея Семака шампанским. В футболе такие «меры» в отношении тренеров после завоеваний трофеев можно считать традицией.

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 13 мая. Команда Сергея Семака будет принимать «Краснодар». Именно после той игры питерцы будут отмечать чемпионство.

Семак произнёс речь в раздевалке «Зенита» после чемпионства