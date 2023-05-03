Рианчо: «Спартак» обойдёт «Ростов» и станет серебряным призёром РПЛ»

Рауль Рианчо, бывший наставник «Спартака», оценил шансы «красно-белых» занять вторую строчку по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, «Спартак» обойдёт «Ростов» и станет серебряным призёром РПЛ по итогам сезона», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Тем не менее, по мнению Рианчо, Валерий Карпин станет лучшим тренером сезона, поскольку его команда выступила гораздо лучше, чем от неё ожидали. Показатели «Ростова» в нынешнем сезоне, по словам испанца, являются результатом профессионализма тренера в первую очередь.

Напомним, что «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 25 туров, отставая на одно очко от «Ростова».