Семак стал самым результативным тренером в истории «Зенита»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак установил новый клубный рекорд. При нём «сине-бело-голубые» смогли забить 423 гола в 203 матчах, сообщает сайт «История «Зенита».

Ранее наибольшее число голов игроки «Зенита» оформляли при Юрии Морозове – 420 мячей, 323 игры. На третьем месте идёт «Зенит» времён Павла Садырина – 378 голов, 262 матча. Лишь на четвёртом месте расположился Лучано Спаллетти – при итальянце у «руля» зенитовцы поразили ворота соперников 325 раз за 184 матча.

Напомним, что Семак возглавляет «Зенит» вот уже почти пять лет – с конца мая 2018 года. При нём питерцы четыре раза становились чемпионами России, один раз брали Кубок России и три раза Суперкубок.