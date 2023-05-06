Данни: «Зенит» победит в матче со «Спартаком» и отпразднует чемпионство дома»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ, в которой петербуржцы примут на своём поле «Спартак».

Напомним, что в случае победы «Зенита» и потери «Ростовом» очков в игре против «Факела» «сине-бело-голубые» досрочно станут чемпионами нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Зенит» победит в матче со «Спартаком», станет чемпионом и отпразднует это у себя дома», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» опережают «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ на 12 очков.