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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни: «Зенит» победит в матче со «Спартаком» и отпразднует чемпионство дома»

06 Мая 2023 • 15:04 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.70 2 6.00
07.05 18:00

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ, в которой петербуржцы примут на своём поле «Спартак».

Напомним, что в случае победы «Зенита» и потери «Ростовом» очков в игре против «Факела» «сине-бело-голубые» досрочно станут чемпионами нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Зенит» победит в матче со «Спартаком», станет чемпионом и отпразднует это у себя дома», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» опережают «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Мигель Данни
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