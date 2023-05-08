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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Никому не нравится гегемония «Зенита», но ни у кого нет таких финансовых возможностей» эксклюзив

08 Мая 2023 • 12:59 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионстве «Зенита» и золотом матче.

- Не считаете, что «Спартак» наиграл на ничью? Все-таки команда в меньшинстве давила, лезла вперед. Показалось, что «Зенит» даже испугался и начал удерживать счет, чего не часто увидишь.

- Да, «Спартак» - молодец, конечно. Старался, сражался до конца в трудном положении, в меньшинстве, проигрывая, шел вперед и забил мяч. Можно только похвались за это «красно-белых».

- Вам не кажется, что такое судейство убивает интерес к РПЛ?

- Ошибки были. Одна из них, когда был фол на Зобнине, привела к тому, что «Зенит» забил. Точнее, не сама ошибка к этому привела. Просто в момент атаки был фол, который судья не зафиксировал. А должен был назначить штрафной. А так гол забит без нарушения, и такие мячи не отменяются. Но если бы Кукуян, как положено, свистнул фол, не было бы этой голевой атаки.

- А по эпизоду с Бальде, которому наступили на ногу, есть вопросы? Кто-то считает, что это был пенальти.

- Я плохо видел этот момент. Вообще я против таких одиннадцатиметровых.

- Для «Зенита» это чемпионство - одно из самых напряженных по развязке за последние годы. Можно сказать, что появляется конкуренция, или вы ее не видите?

- Соперники пытаются навязывать конкуренцию. В этом году «Спартак» пытался, в прошлом – «Динамо». Но чтобы борьба шла до последней игры, мы такого не видим.

- Серия чемпионств «Зенита» - это его превосходство или слабость соперников?

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- Изначально у «Зенита» финансовые возможности выше. Это сказывается. Плюс организация всего процесса на высоком уровне. У других клубов этого нет. Но все равно никому эта ситуация не нравится, что «Зенит» много лет становится чемпионом, и все хотят ее изменять. В следующем сезоне наверняка будет такая попытка. Тот же «Спартак» может опять побороться. По сравнению с прошлым чемпионатом команда сделала шаг вперед в плане игры. Тот же ЦСКА набирает ход. «Локомотив» будет другой командой.

- Что происходит с Селиховым? Он допускает не первый привоз.

- Такие ошибки бывают. Игра особенная. «Зенит» на выезде, чемпионский матч. Не каждую неделю такие встречи проводишь. У любых вратарей бывают ляпы. Можно вспомнить Куртуа в матче с «Ливерпулем», или Алиссона. Это голкиперы очень высокого класса. Самое важное, как потом игрок реагирует на свою ошибку.

- Что Абаскалю делать с Селиховым? Сажать в запас?

- Изнутри видно, как футболист реагирует. Или появляется неуверенность, или наоборот, он продолжает излучать уверенность.

- После таких ошибок ее трудно излучать.

- В этом и заключается класс игрока. Взять Акинфеева. Почему он вратарь номер один на протяжении многих лет? Он ведь тоже периодически допускает ошибки, но при этом уверенность никуда не пропадает.

- А что делать с Дуарте? Он явно не тянет уровень «Спартака».

- Пока ему тяжело. Это правда. Его подкат и красная карточка очень подвели команду. Видимо, было большое напряжение, и он не выдержал. Не хватило хладнокровия.

- Семак для вас лучший тренер РПЛ?

- Для меня, да. Карпин тоже хорошо работает в Ростове». Плюс совмещает работу в сборной, что тоже добавляет трудностей. Но все-таки я ставлю Семака выше.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Бушманов
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