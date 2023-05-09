Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даниил Денисов: «Спартак» хочет прекратить гегемонию «Зенита»

09 Мая 2023 • 18:19 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об ошибке вратаря «красно-белых» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). Напомним, неосмотрительность 29-летнего голкипера привела к первому пропущенному мячу команды уже на 13-й минуте встречи.

«Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась. Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели — в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию «Зенита», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

В текущем сезоне Селихов провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 36 голов и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Селихов Даниил Денисов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
18:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов уверен, что «Ростов» останется в тройке
18:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о премиях в «Зените»: «В «Аяксе» за чемпионство платили в 10 раз больше»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Готов помогать сборной России в любое время»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» должен довериться Абаскалю
18:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре – о Сперцяне: «Мне нравится стиль его игры»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» хочет прекратить гегемонию «Зенита»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Самсонов заявил, что не покинет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
18:14 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» провёл достойный матч против «Зенита»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес останется в ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
17:55 · Россия. Премьер-лига
Агент спартаковца Дуарте возмущён высказываниями экспертов
17:52 · Россия. Премьер-лига
Стаматов: «Футболисты «Зенита» играют на уровень выше всех игроков РПЛ»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сделал прогноз на серебряного призёра РПЛ
17:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци надеется, что «Спартак» финиширует вторым в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» сравнил «Газпром Арену» с «Камп Ноу»
Все новости
Рекомендуем