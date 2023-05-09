Даниил Денисов: «Спартак» хочет прекратить гегемонию «Зенита»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об ошибке вратаря «красно-белых» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). Напомним, неосмотрительность 29-летнего голкипера привела к первому пропущенному мячу команды уже на 13-й минуте встречи.

«Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась. Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели — в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию «Зенита», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

В текущем сезоне Селихов провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 36 голов и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими».