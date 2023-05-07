Балахнин: «Будет сложно, но шанс у «Спартака» есть»

Центральным матчем двадцать шестого тура российского чемпионата станет, вне всяких сомнений, встреча московского «Спартака» с питерским «Зенитом». Бывший наставник «Ростова», известный специалист Сергей Балахнин, считает, что у «Спартака» есть шансы на успех, но заранее предсказывать исход такой игры Балахнин не в состоянии и считает ее дерби, хотя клубы представляют разные города.

- «Спартаку» будет сложно, но шанс есть. Этот матч является настоящим дерби. На первое место выходят все факторы, которые могут повлиять на исход. Будет настоящая рубка. В этом матче возможен любой результат», - цитирует слова специалиста «Газета.Ru».

Следить за матчем можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.