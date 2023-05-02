Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал причину поражения сталинградского «Динамо» в ретро-матче со «Спартаком» эксклюзив

02 Мая 2023 • 17:11 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Главный тренер волгоградского «Динамо» Валерий Газзаев, возглавивший команду на время вчерашнего ретро-матча со «Спартаком», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

- До вчерашней игры вы встречались со своей командой для проведения тренировок?

- Нет, не встречался. Это мероприятие организовал Российский футбольный союз. Я думаю, такие встречи надо проводить как можно чаще. На сегодняшний день наш спорт находится в изоляции, так что популяризация не только футбола, но и других видов спорта, конечно, должна проводиться. Такие игры обязательно надо организовывать и приглашать на них спортсменов, которые достигали больших успехов как в России, так и на международной арене. Тем более поводов для проведения таких встреч у нас достаточно. Это здоровая пропаганда футбола, молодёжь должна знать ветеранов спорта. Вчера на стадионе было почти 40 тысяч зрителей - матч прошёл в очень праздничной атмосфере. Эта ретро-игра была посвящена противостоянию 80-летней давности, когда на футбольном поле в разрушенном Сталинграде после освобождения города советскими войсками встретились московский «Спартак» и местное «Динамо». Мы вместе посетили Мамаев курган, посадили деревья. Даже автобусы и форма были выполнены в стилистике тех времён! Всё прошло очень празднично.

- Заявку футболистов, которые приняли участие в матче, составляли вы?

- Это сотрудники РФС составили списки игроков. В состав «Спартака» вошли спортсмены, которые выступали за «красно-белых» в 90-е годы, а за волгоградское «Динамо» вчера сыграли футболисты «Ротора» и не только. Яхимович, Ромащенко, Семшов, Алдонин - они во многом усилили состав хозяев. Хотели пригласить других футболистов, но они не смогли принять участие в этой ретро-встрече по разным причинам. Например, Колыванов и Симутенков. Всю организационную работу взял на себя РФС.

- Вы остались довольный игрой своих подопечных?

- Конечно, доволен. В нашем составе было много возрастных футболистов, а в «Спартаке» собрались более молодые исполнители. Это и сказалось в концовке - более взрослые спортсмены подустали. Главное, что всё прошло очень интересно. Думаю, для Волгограда это был большой праздник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
18:41 · Россия. Премьер-лига
Ежов считает атмосферу в «Крыльях» одной из лучших в РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гайич назвал цель ЦСКА
18:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Лео Перейры: «Трансфер в Россию летом маловероятен»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гайич оценил уровень «Зенита»
18:34 · Россия. Первая лига
Ходжаниязов назвал зарплату для хорошей жизни в Тольятти
18:31 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сейчас в «Ростове» много талантливых молодых игроков»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Малком способен усилить «Арсенал»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Переезд в Турцию будет новым вызовом для Кузяева»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным»
18:12 · Россия. Первая лига
Веретенникова не удивила отставка Уткульбаева из «Рубина»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» может оказаться в МЛС
18:01 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Перед Йокановичем поставили непростую задачу»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Аленичев включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дивеевым не интересуются команды Серии А эксклюзив
17:39 · Россия. Премьер-лига
Гранат высказался об игре Норманна за «Динамо»
Все новости
Рекомендуем