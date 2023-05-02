Главный тренер волгоградского «Динамо» Валерий Газзаев, возглавивший команду на время вчерашнего ретро-матча со «Спартаком», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

- До вчерашней игры вы встречались со своей командой для проведения тренировок?

- Нет, не встречался. Это мероприятие организовал Российский футбольный союз. Я думаю, такие встречи надо проводить как можно чаще. На сегодняшний день наш спорт находится в изоляции, так что популяризация не только футбола, но и других видов спорта, конечно, должна проводиться. Такие игры обязательно надо организовывать и приглашать на них спортсменов, которые достигали больших успехов как в России, так и на международной арене. Тем более поводов для проведения таких встреч у нас достаточно. Это здоровая пропаганда футбола, молодёжь должна знать ветеранов спорта. Вчера на стадионе было почти 40 тысяч зрителей - матч прошёл в очень праздничной атмосфере. Эта ретро-игра была посвящена противостоянию 80-летней давности, когда на футбольном поле в разрушенном Сталинграде после освобождения города советскими войсками встретились московский «Спартак» и местное «Динамо». Мы вместе посетили Мамаев курган, посадили деревья. Даже автобусы и форма были выполнены в стилистике тех времён! Всё прошло очень празднично.

- Заявку футболистов, которые приняли участие в матче, составляли вы?

- Это сотрудники РФС составили списки игроков. В состав «Спартака» вошли спортсмены, которые выступали за «красно-белых» в 90-е годы, а за волгоградское «Динамо» вчера сыграли футболисты «Ротора» и не только. Яхимович, Ромащенко, Семшов, Алдонин - они во многом усилили состав хозяев. Хотели пригласить других футболистов, но они не смогли принять участие в этой ретро-встрече по разным причинам. Например, Колыванов и Симутенков. Всю организационную работу взял на себя РФС.

- Вы остались довольный игрой своих подопечных?

- Конечно, доволен. В нашем составе было много возрастных футболистов, а в «Спартаке» собрались более молодые исполнители. Это и сказалось в концовке - более взрослые спортсмены подустали. Главное, что всё прошло очень интересно. Думаю, для Волгограда это был большой праздник.