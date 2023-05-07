Тарасов: «Спартак» не проиграет «Зениту»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался перед матчем «Зенита» со «Спартаком». Во встрече 26-го тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака могут досрочно оформить чемпионство, если обыграют «красно-белых».

«Сегодня историческое дерби. Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом, но «Спартак» сегодня не проиграет. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в следующем туре», — заявил Тарасов «РБ Спорту».

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет сегодня, 7 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией поединка вы сможете следить по данной ссылке.