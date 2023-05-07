Сергеев высказался о голе в ворота «Спартака», который принёс «Зениту» чемпионство

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев высказался о победном голе в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги, который принёс команде с берегов Невы досрочное чемпионство.

Форвард поблагодарил болельщиков, которые пришли на «Газпром Арену», и заявил, что эта победа для них.

«Что касается гола, моя работа — находиться в штрафной площади. Это был хороший прострел, мне оставалось только оказаться в правильном месте», — заявил Сергеев в эфире «Матч ТВ».

За четыре тура до конца чемпионата отрыв «Зенита» от «Ростова» составляет 13 очков.