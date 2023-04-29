Малком заявил, когда «Зенит» станет чемпионом

Нападающий «Зенита» Малком Филипе ответил на вопрос о том, когда команда завоюет золотые медали в РПЛ.

«Мы чемпионы? Еще одна-две игры», — приводит слова 26-летнего бразильца портал «РБ Спорт».

Сегодня, 29 апреля, «сине-бело-голубые» разгромили «Крылья Советов» со счетом 5:1. Стоит отметить, что Малком в этой встрече оформил покер.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 61 очко после 25 туров. Его преследователями являются «Ростов» (49) и «Спартак» (48), у которых есть игра в запасе.

В текущем сезоне Малком забил 25 мячей и отдал 9 ассистов в 31 матче во всех турнирах.