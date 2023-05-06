Бывший игрок «Зенита» Халк купил самолёт

Бывший нападающий «Зенита» Халк, в настоящий момент выступающий за «Атлетико Минейро», купил самолёт Hawker 400XP. Об этом сообщает ge.globo.com.

По информации источника, покупка обошлась 36-летнему бразильцу в 7,4 миллионов евро. Отмечается, что данная модель самолёта вмещает до шести пассажиров и предназначена для коротких перелётов.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В общей сложности в составе команды из Санкт-Петербурга нападающий провёл 148 матчей, забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Также Халк известен по своей игре за португальский «Порту», в составе которого бразилец успел выиграть Лигу Европы в 2011 году.