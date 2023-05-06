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Бывший игрок «Зенита» Халк купил самолёт

06 Мая 2023 • 10:05 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.60 2 6.00
07.05 18:00

Бывший нападающий «Зенита» Халк, в настоящий момент выступающий за «Атлетико Минейро», купил самолёт Hawker 400XP. Об этом сообщает ge.globo.com.

По информации источника, покупка обошлась 36-летнему бразильцу в 7,4 миллионов евро. Отмечается, что данная модель самолёта вмещает до шести пассажиров и предназначена для коротких перелётов.  

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В общей сложности в составе команды из Санкт-Петербурга нападающий провёл 148 матчей, забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Также Халк известен по своей игре за португальский «Порту», в составе которого бразилец успел выиграть Лигу Европы в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Халк Атлетико Минейро
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