Агент: «Вендел будет полностью готов к матчу со «Спартаком»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что бразильский футболист будет полностью готов к матчу 26-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится 7 мая.

Напомним, из-за повреждения Вендел пропустил игру 25-го тура против «Крыльев Советов», которая завершилась уверенной победой петербургской команды со счётом 5:1.

«Вендел будет полностью готов к матчу со «Спартаком» 7 мая», — цитирует Рибейро «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Вендел провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. На сегодняшний день «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко в 25 матчах.