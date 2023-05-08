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Нигматуллин оценил игру вратаря «Зенита» Михаила Кержакова

08 Мая 2023 • 18:29 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «Зенита» Михаила Кержакова.

«Кержаков играет достаточно ровно, без всплесков. У его ворот не так много моментов. Задача Михаила — не ошибаться и не делать ключевых ошибок, которые приводят к голу. С этим он справляется лучше Селихова», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Напомним, 7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом. В одном из игровых эпизодов вратарь «красно-белых» Александр Селихов допустил результативную ошибку, а позже не среагировал на удар Андрея Мостового и пропустил второй мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Нигматуллин Михаил Кержаков Александр Селихов
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