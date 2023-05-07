Уже в воскресенье вечером «Зенит» может оформить пятый чемпионский титул подряд. Чтобы стать недосягаемой на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, команде Сергея Семака достаточно обыграть «Спартак» на своём поле. При этом питерцам хватит и ничьей, если ЦСКА не сумеет обыграть «Оренбург».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не планирует устраивать чемпионский коридор «Зениту» после матча.

Стоит сказать, что на неделе возможность организации чемпионского коридора «Спартаком» активно обсуждалась в среде экспертов и болельщиков. Дело в том, что чемпионский трофей «Зениту», в случае успеха, должны вручить прямо после матча, и «Спартак» в таком случае будет иметь возможность уважить принципиальных соперников.

Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом России в игре со «Спартаком»