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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не планирует устраивать чемпионский коридор «Зениту» эксклюзив

07 Мая 2023 • 11:16 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.53 X 4.70 2 6.30
Через 5 ч. 48 мин.

Уже в воскресенье вечером «Зенит» может оформить пятый чемпионский титул подряд. Чтобы стать недосягаемой на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, команде Сергея Семака достаточно обыграть «Спартак» на своём поле. При этом питерцам хватит и ничьей, если ЦСКА не сумеет обыграть «Оренбург».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не планирует устраивать чемпионский коридор «Зениту» после матча.

Стоит сказать, что на неделе возможность организации чемпионского коридора «Спартаком» активно обсуждалась в среде экспертов и болельщиков. Дело в том, что чемпионский трофей «Зениту», в случае успеха, должны вручить прямо после матча, и «Спартак» в таком случае будет иметь возможность уважить принципиальных соперников.

Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом России в игре со «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Cruyff
07 Мая 2023 в 11:52
задолбали уже журналюги своими коридорами он никому не нужен кто вообще нагнетает ситуацию перед матчем им главное не футбол а сенсации
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