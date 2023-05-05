Аленичев заявил, что готов вернуться в «Спартак»

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в стан «красно-белых».

«Будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что ранее у него были предложения от различных клубов, которые не смогли его заинтересовать.

Напомним, Аленичев возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. Последним местом работы 50-летнего тренера был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году.