Аленичев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл хотя бы вничью»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ, в которой «красно-белые» встретятся с лидером турнира «Зенитом».

Специалист выразил надежду на то, что «Спартаку» удастся отобрать очки у «сине-бело-голубых» и отложить чемпионство «Зенита».

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» и неудачи «Ростова» в игре против «Факела».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.