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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл хотя бы вничью»

05 Мая 2023 • 13:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ, в которой «красно-белые» встретятся с лидером турнира «Зенитом».

Специалист выразил надежду на то, что «Спартаку» удастся отобрать очки у «сине-бело-голубых» и отложить чемпионство «Зенита».

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» и неудачи «Ростова» в игре против «Факела».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Аленичев
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