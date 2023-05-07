Файзулин считает, что «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Зенита» Виктор Файзулин высказался перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

«Думаю, «Зенит» сегодня станет чемпионом. С каким счетом петербуржцы обыграют «Спартак»? Не знаю», — приводит слова Файзулина «РБ Спорт».

Для досрочного оформления чемпионства «Зениту» необходимо одержать победу над «Спартаком», но если ЦСКА потеряет очки в своем поединке с «Оренбургом», то для завоевания трофея санкт-петербургскому клубу хватит ничьей.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.