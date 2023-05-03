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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Спартак» может претендовать на призовое место»

03 Мая 2023 • 17:48 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Российский тренер Александр Тарханов высказался о перспективах столичного «Спартака» в конце сезона Премьер-лиги.

«Спартак», конечно, может претендовать на призовое место. Я считаю, что одним из главных плюсов в работе тренера Абаскаля видится то, что он сумел раскрепостить игроков. Особенно это чувствовалось в осенней части чемпионата», – заявил специалист в интервью изданию Bobsoccer. По его мнению, спад «красно-белых» в весенней части сезона связан с молодостью состава, что приводит нехватке мастерства и стабильности в игре, а также с травмами лидеров команды.

Напомним, что «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая на одно очко от «Ростова» и опережая ЦСКА на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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