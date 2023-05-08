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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Вряд ли потусторонние силы помогают питерцам выиграть титул» эксклюзив

08 Мая 2023 • 21:36 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Ветеран отечественного футбола Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выигранный «Зенитом» титул чемпионов РПЛ.

«Номинально конкуренция была, но в реалиях все было ясно. Многие, кто внимательно следит за футболом, предрекал победу этой команды. Причины вполне очевидны и понятны. Здесь все справедливо и по-спортивному. Многие говорят, что в играх «Зенита» часто есть замечания к людям, которые обслуживают матчи. Но они не настолько весомые. Вряд ли потусторонние силы помогают питерцам выиграть титул. Так что победа «Зенита» в чемпионате вполне объективна. Главные действующие лица - это тренерский штаб и сами футболисты, конечно.

Может ли поменяться ситуация на следующий сезон? Точно о таких вещах сказать нельзя. Вдруг завтра ЦСКА или «Спартак» купят Роналду и Месси. И все это может произойти быстро. Исходя из сегодняшних реалий, я бы сказал однозначно - у «Зенита» большие шансы сохранить титул и в следующем сезоне», - сказал Игнатьев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев
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