Петржела: «Уверен, Малком всё ещё востребован в Европе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе из петербургского клуба нападающего Малкома.

Чешский специалист признался, что его не удивляет интерес европейских клубов к 26-летнему бразильцу, которого можно будет приобрести за не самую высокую цену. По мнению Петржелы, летом РПЛ покинет не только Малком, но и другие иностранцы, которые хотят выступать в еврокубках.

«Они понимают, что футболист хочет играть в еврокубках и будут стараться забрать его к себе за невысокую цену. Малком — очень талантливый футболист, уверен, он всё ещё востребован в Европе», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» уже четвёртый сезон. Действующий контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем розыгрыше РПЛ Малком провёл 25 матчей, в которых забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 27 миллионов евро.