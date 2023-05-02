Ари считает, что «Спартак» будет мотивирован не проиграть «Зениту»

Бывший форвард столичного «Спартака» Ари считает, что «красно-белые» подойдут к дерби против «Зенита» с хорошей мотивацией.

«Во-первых, команда точно хочет занять второе место. Во-вторых, в «Спартаке» хотят испортить настроение «Зениту», чтобы он не был чемпионом в этой встрече. Буду болеть за «Спартак», - сказал Ари «РБ Спорт».

Напомним, битва «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге намечена на 7 мая. «Зенит» может официально стать чемпионом России, если обыграет «Спартак», а воронежский «Факел» сможет на выезде достойно сыграть с «Ростовом», отобрав у дончан очки.