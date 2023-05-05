Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» дал бой «Зениту»

05 Мая 2023 • 21:47 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.47 X 4.70 2 6.20
07.05 18:00

Главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился комментарием перед матчем 26-го чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

«Жду от матча хорошей игры. Хотелось бы, чтобы «красно-белые» дали бой «Зениту» и чтобы петербургский клуб еще не стал чемпионом. В игре с «Зенитом» нужно показать всю мощь против такого сильного соперника», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Сейчас «Спартаку» нужно побороться за серебряные медали в РПЛ, а в случае поражения от «Зенита» шансы «красно-белых» на второе место уменьшатся, поэтому у футболистов должна быть запредельная мотивация, добавил специалист.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая, начало — в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Игорь Ледяхов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 14:00
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
4.70 3.90 1.75
Видео
06.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
4.00 3.70 1.92
Видео
06.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.57 4.20 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
23:11 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Черчесов заслужил признания в Европе»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает напрасным возможное возвращение Черчесова в Россию
21:55 · Россия. Премьер-лига
Божович: «В РПЛ судьи ошибаются в пользу определённой команды»
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Урал» помог пострадавшим от пожаров жителям Свердловской области
21:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» дал бой «Зениту»
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» может продолжить играть в «Лужниках» и в следующем сезоне
21:38 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов выделил фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
21:30 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Страшного в отказе РФС от турнира ЦАФА ничего нет»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал тренеров РПЛ, которыми он восхищается
21:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «Травма его уже не беспокоит»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает, что ЦСКА будет очень тяжёло в матче с «Оренбургом»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Мешков рассказал о характере своей травмы
20:47 · Россия. Премьер-лига
Веденеев считает, что «Зенит» намного сильнее «Спартака»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Данни назвал самого лучшего бразильца в «Зените»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Уход Бердыева из «Сочи» действительно был неожиданным»
Все новости
Рекомендуем