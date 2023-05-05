Ледяхов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» дал бой «Зениту»

Главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился комментарием перед матчем 26-го чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

«Жду от матча хорошей игры. Хотелось бы, чтобы «красно-белые» дали бой «Зениту» и чтобы петербургский клуб еще не стал чемпионом. В игре с «Зенитом» нужно показать всю мощь против такого сильного соперника», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Сейчас «Спартаку» нужно побороться за серебряные медали в РПЛ, а в случае поражения от «Зенита» шансы «красно-белых» на второе место уменьшатся, поэтому у футболистов должна быть запредельная мотивация, добавил специалист.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая, начало — в 18:00 по московскому времени.