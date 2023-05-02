Хусаинов оценил назначение арбитра Кукуяна на матч «Зенит» - «Спартак»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов дал комментарий по поводу назначения Павла Кукуяна на дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком».

Как известно, «Зенит» имеет возможность оформить чемпионство по итогам матча со «Спартаком», но для этого днём ранее «Ростов» должен потерять очки.

«Павел Кукуян, на мой взгляд, не относится к категории арбитров высокого уровня. Но его назначение - воля руководства», - сказал Хусаинов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

По мнению Хусаинова, в категорию арбитров высокого уровня входят Сергей Карасёв и Владислав Безбородов.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в воскресенье, 7 мая.