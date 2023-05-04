Каряка уверен, что Промес не догонит Малкома по голам в РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением о нападающем «Зенита» Малкоме Филипе.

«Малком — сильный игрок, играет в топ-команде РПЛ. Промесу будет сложно догнать бразильца в гонке бомбардиров. Малком станет лучшим бомбардиром РПЛ — это понятно, как и чемпионство «Зенита», — цитирует Каряку Metaratings.

После 25 туров 26-летний Малком возглавляет таблицу лучших снайперов чемпионата России, на счету бразильца 22 забитых мяча. Промес идет на второй строчке, отметившись 17 голами.

7 мая состоится очная встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ. Начало игры запланировано на 18:00 по мск.