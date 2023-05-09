Масалитин: Ошибка Селихова? Почти все наши вратари имеют проблемы с вводом мяча

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результативную ошибку вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Конечно, это нервы. Совсем недавно начали играть вратари ногами. Чтобы этот навык был с детства, нужно внедрять его в детский футбол, чтобы там уже так играли. У него этот пробел, видимо, есть, и, чтобы его восполнить, надо тренироваться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Как считает эксперт, кроме Игоря Акинфеева, у всех наших вратарей есть трудности с вводом мяча в игру, многие теряются, когда их начинают прессинговать, но через тренировки можно довести все это до хорошего уровня.

В текущем сезоне 29-летний Селихов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, пропустил 36 голов и 6 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.