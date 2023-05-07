Игроки «Зенита» пели матерную песню группы «Ленинград» после чемпионства

«Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд. Большое празднование намечается на 13 мая, когда питерцы будут принимать на своём поле «Краснодар». Но и после победы над «Спартаком» футболисты веселятся в раздевалке, судя по видео, которые появляются в социальных сетях.

На видео слышно, как футболисты «Зенита» поют матерную песню группы «Ленинград».

«Ехай ***** [нафиг]!» - пели некоторые игроки, включая легионеров.

Напомним, что «Зенит» в воскресенье вечером обыграл «Спартак» на своём поле с результатом 3:2. Автором победного гола стал нападающий Иван Сергеев, забивший в концовке встречи.