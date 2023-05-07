Ловчев: «Даже такой «Спартак» способен заставить «Зенит» быть максимально осторожным»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящей игре 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

Ветеран назвал петербуржцев явными фаворитами принципиального матча, при этом выразив надежду на то, что «Спартак» сумеет навязать «сине-бело-голубым» борьбу на его поле, так как большинство встреч с участием этих команд проходят упорно.

«Зенит» будет владеть преимуществом, но атаковать с оглядкой на собственные тылы. Даже такой – не самый лучший на данный момент – «Спартак» способен заставить чемпиона быть максимально осторожным. При этом Александр Соболев постарается доказать, что может забивать чемпиону и на его поле», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Отметим, что в случае победы «Зенит» официально выиграет чемпионат России. Этот триумф станет для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.