Орлов назвал «федунизмом» частую смену тренеров в «Спартаке»

Известный российский спортивный журналист Геннадий Орлов оценил привычку бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна часто менять тренеров. Отметим, что комментатор является активным болельщиком петербургского «Зенита»

«При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это «федунизм»! Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы — и даже тот состав умудрились развалить», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Леонид Федун в августе 2022 года продал 100% акций московского клуба. Команда перешла в введенье «Лукойла».